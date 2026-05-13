СОБР «Ерофей» в Хабаровском крае отметил 33 года со дня образования

В Хабаровском крае специальный отряд быстрого реагирования «Ерофей» отмечает 33-ю годовщину со дня образования. Подразделение было сформировано 13 мая 1993 года и сегодня входит в структуру Управления Росгвардии по Хабаровскому краю.
Сотрудники СОБР ежедневно выполняют задачи по противодействию организованной преступности, терроризму и экстремизму. Отряд также с первых дней принимает участие в специальной военной операции.
За годы службы офицеры хабаровского СОБР «Ерофей» неоднократно направлялись в командировки на Северный Кавказ. За мужество и профессионализм они удостоены более 400 государственных наград. Посмертно звания Героя Российской Федерации был удостоен лейтенант милиции Сергей Орлов. В 1996 году он погиб в бою с боевиками в Чеченской Республике, а в 2015 году его имя было увековечено в названии улицы в Хабаровске.
В настоящее время сотрудники подразделения продолжают выполнять служебно-боевые задачи, в том числе в зоне проведения СВО. При их участии из незаконного оборота изымаются огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и наркотические средства.