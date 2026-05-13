СОБР «Ерофей» в Хабаровском крае отметил 33 года со дня образования

За годы службы офицеры хабаровского СОБР «Ерофей» неоднократно направлялись в командировки на Северный Кавказ. За мужество и профессионализм они удостоены более 400 государственных наград. Посмертно звания Героя Российской Федерации был удостоен лейтенант милиции Сергей Орлов. В 1996 году он погиб в бою с боевиками в Чеченской Республике, а в 2015 году его имя было увековечено в названии улицы в Хабаровске.