Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске 13 мая стартует форум «Единой России» с Патрушевым

Участники обсудят развитие сельских территорий, продовольственную безопасность и обновление Народной программы партии.

Источник: Om1 Омск

Сегодня, 13 мая, в Омске состоится окружной отчётно-программный форум «Есть результат!» партии «Единая Россия». В нём примут участие представители регионов Сибирского федерального округа.

Главными темами встречи станут продовольственная безопасность, развитие агропромышленного комплекса, экология, кадровое обеспечение отрасли и создание современной инфраструктуры в сельских территориях.

На форум приедут секретарь Генерального совета «Единой России», первый заместитель председателя Совета Федерации Владимир Якушев, заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев, полномочный представитель президента России в СФО Анатолий Серышев, губернаторы сибирских регионов, депутаты, сенаторы, координаторы партийных проектов, представители аграрной отрасли, экологи, волонтёры, участники СВО и молодёжных движений.

Владимир Якушев отметил, что развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий связано не только с поддержкой производителей, но и с качеством жизни людей на селе. По его словам, эти вопросы отражены в действующей Народной программе партии и войдут в отдельный блок новой программы.

Дмитрий Патрушев заявил, что правительство совместно с «Единой Россией» продолжает работу по обеспечению продовольственной безопасности и развитию сельских территорий. Среди направлений он назвал поддержку АПК, подготовку кадров, обновление сёл и мероприятия нацпроекта по экологии.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко подчеркнул, что регион показывает устойчивые результаты в агропромышленном комплексе. По его словам, в прошлом году Омская область второй год подряд собрала более 4 млн тонн зерновых. Также в регионе развиваются проекты в животноводстве, благоустройстве и социальной сфере села.

На форуме также планируют обсудить предложения жителей для новой Народной программы.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2026 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2026 году.
Читать дальше