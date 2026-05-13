В Омске 13 мая стартует форум «Единой России» с Патрушевым

Сегодня, 13 мая, в Омске состоится окружной отчётно-программный форум «Есть результат!» партии «Единая Россия». В нём примут участие представители регионов Сибирского федерального округа.
Главными темами встречи станут продовольственная безопасность, развитие агропромышленного комплекса, экология, кадровое обеспечение отрасли и создание современной инфраструктуры в сельских территориях.
На форум приедут секретарь Генерального совета «Единой России», первый заместитель председателя Совета Федерации Владимир Якушев, заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев, полномочный представитель президента России в СФО Анатолий Серышев, губернаторы сибирских регионов, депутаты, сенаторы, координаторы партийных проектов, представители аграрной отрасли, экологи, волонтёры, участники СВО и молодёжных движений.
Владимир Якушев отметил, что развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий связано не только с поддержкой производителей, но и с качеством жизни людей на селе. По его словам, эти вопросы отражены в действующей Народной программе партии и войдут в отдельный блок новой программы.
Дмитрий Патрушев заявил, что правительство совместно с «Единой Россией» продолжает работу по обеспечению продовольственной безопасности и развитию сельских территорий. Среди направлений он назвал поддержку АПК, подготовку кадров, обновление сёл и мероприятия нацпроекта по экологии.
Губернатор Омской области Виталий Хоценко подчеркнул, что регион показывает устойчивые результаты в агропромышленном комплексе. По его словам, в прошлом году Омская область второй год подряд собрала более 4 млн тонн зерновых. Также в регионе развиваются проекты в животноводстве, благоустройстве и социальной сфере села.
На форуме также планируют обсудить предложения жителей для новой Народной программы.