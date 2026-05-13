В Красноярске стартовал ремонт трех участков дорог по нацпроекту

В Красноярске в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» стартовал ремонт трех участков улично-дорожной сети. Спецтехника вышла на улицы Конституции СССР и Рязанскую, а также проспект имени газеты «Красноярский рабочий». На Рязанской обновят дорожное покрытие и остановки. На улице Конституции СССР, на участке от Парижской Коммуны до Карла Маркса, заменят бортовые камни и асфальт. К 400-летию Красноярска благоустраивают проспект имени газеты «Красноярский рабочий». Здесь появятся удобные пешеходные дорожки от Предмостной площади до дома № 157, обновят дорогу-дублёр, газоны и освещение. Кроме того, работы ведутся ещё на девяти объектах, включая улицы Пограничников, Базайскую, Крупской, Маерчака и другие. Всего в 2026 году в городе по нацпроекту отремонтируют 25 участков дорог, напомнили в мэрии Красноярска.