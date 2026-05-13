На клумбы Иркутска высадят 450 тысяч цветов

На городские клумбы общей площадью более 11 тысяч квадратных метров будет высажено 450 тысяч штук однолетней рассады. Дизайн-проекты презентовали мэру Иркутска Руслану Болотову.
«Областной центр украсят петунии, бархатцы, колеусы, агератум, цинерария, антирриум, альтернатера, кохия, алиссум, герань, бегония, газания, гвоздики, гауры, полюбившаяся всем вербена бонарская и многие другие. Ассортимент подбирается индивидуально для каждой территории. В этом году акцент сделан на многогранность, геометрию и 3D-визуализацию. Все растения сочетаются по фактуре, цветам и могут расти вместе», — рассказала мастер агрокомплекса Лариса Костиш.
Самые большие по площади клумбы традиционно оформят в сквере имени Кирова, на бульварах Гагарина и Постышева, на площади Труда (у здания цирка), на территории историко-мемориального комплекса «Иерусалимская гора», возле стелы «Иркутск — город трудовой доблести», в парке имени Парижской коммуны, в сквере у памятника Ленину и у кинотеатра «Россия» в Ново-Ленино.
В подвесные и напольные вазоны высадят более 11 тысяч цветов: ампельных петуний, ипомей, будры и вербеника. Более тысячи красных бегоний появится в металлоконструкциях «Звезды», а зеленые скульптуры «Семь гномов» и «Медведь» покроют 26 тысячами корешков седума, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
Директор АО «Горзеленхоз» Виктория Стець рассказала, что в этом году дополнительно установят 80 навесных вазонов на Нижней Набережной. В прошлом году их было 36. Оформление будет выполнено в сине-белой гамме. Также произведут сплошную пересадку многолетников на Иерусалимской лестнице и на бульваре Гагарина (напротив Иргиредмета).
«Предприятие четко и последовательно готовит Иркутск к летнему сезону. Важно, что продолжается работа по снижению себестоимости и трудозатрат. В 2026-м специалисты перешли на кассетное выращивание, что позволяет получить рассаду улучшенного качества — с закрытой корневой системой. Это положительно скажется на ее приживаемости и росте», — отметил мэр Руслан Болотов.
Традиционно перед Днем Победы еще до начала посадочного сезона работники «Горзеленхоза» выполнили тематическое оформление клумб у мемориального комплекса «Вечный огонь» и в сквере у памятника Жукову. Разноцветной щепой там выложили звезды, орден Отечественной войны и Георгиевскую ленту.