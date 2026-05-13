Красноярский «Центр путешественников» подвел итоги работы за 2025 год

Муниципальное молодежное автономное учреждение города Красноярска «Центр путешественников» представило отчет о деятельности за 2025 год и рассказало о ключевых направлениях работы.
«Центр путешественников» работает в Красноярске с 1994 года. Учреждение занимается организацией детских и молодежных клубов и секций, туристических и образовательных проектов, профильных лагерей, а также проводит культурно-досуговые, спортивные и патриотические мероприятия для подростков и молодежи.
В течение года центр организовывал работу кружков и секций, общественных объединений, поддерживал молодежные инициативы, проводил мероприятия по вовлечению молодежи в инновационную, добровольческую и общественную деятельность, а также проекты, направленные на развитие творческого, интеллектуального и профессионального потенциала молодых красноярцев.
Согласно отчету, в 2025 году по направлению организации деятельности специализированных (профильных) лагерей было утверждено 3 мероприятия, исполнено также 3. Количество участников составило 502 человека.
По направлению организации досуга детей, подростков и молодежи утверждено и проведено 14 кружков и секций, в которых приняли участие 500 человек. Также было проведено 14 культурно-досуговых и спортивно-массовых мероприятий с общим количеством участников 1801 человек.
В рамках работы общественных объединений утверждено и исполнено 8 объединений. Кроме того, поддержку получили 70 молодежных инициатив.
По направлению вовлечения молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность и формирование здорового образа жизни утверждено и проведено одно мероприятие, участие в котором приняли 405 человек.
Еще 9 мероприятий были организованы в сфере молодежной политики для развития талантливой и инициативной молодежи. В них приняли участие 4302 человека.
С полным отчетом о деятельности ММАУ «Центр путешественников» за 2025 год можно ознакомиться по ссылке.
Фото на главной: vk.ru/krascp.
