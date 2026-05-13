Напоролись на вилку: США получили неожиданный удар в Иране

Пока мир следит за визитом Дональда Трампа в Пекин, в Персидском заливе зреет новая военная гроза. По данным CNN, американский президент теряет терпение: блокировка Ормузского пролива и нежелание Тегерана идти на уступки вынуждают Белый дом рассматривать сценарий возобновления боевых действий. Однако, как пояснил в беседе с aif.ru заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов, полноценного вторжения не будет — Вашингтон сделает ставку на «точечную эскалацию», которая лишь разожжет ответный пожар.
США в ловушке: почему точечные удары могут начаться после визита в Китай.
Несмотря на агрессивную риторику, Пентагон оказался не готов к затяжному конфликту с сильным противником.
«Соединённые Штаты попали в своего рода вилку, — объяснил Шаповалов. — Трампу, на фоне разворачивающейся избирательной кампании, нужны быстрые победы, а не репутационные потери. Но завершить конфликт на своих условиях он не может, как и продолжать его в нынешнем духе».
По мнению эксперта, для полномасштабной атаки на иранскую территорию у Вашингтона нет ни сил, ни ресурсов. Вся американская военная машина, включая неповоротливые авианосцы, осталась в XX веке и оказалась не готова к эпохе роев беспилотников.
Единственным выходом для Белого дома остается путь эскалации через точечные удары. Но бить будут не сразу, считает Шаповалов, так как развязывание конфликта накануне или во время саммита в Китае сорвало бы диалог с Пекином, важнейшим стратегическим партнёром Ирана.
«Агрессивных заявлений и точечных ударов стоит ждать именно после того, как Трамп покинет Китай», — уточнил политолог. При этом эксперт уверен: «Что бы ни делали Штаты, одержать победу они уже не в состоянии».
«Перекроют еще один пролив»: чем ответит Иран.
В Тегеране не намерены играть роль молчаливой жертвы. Ответный сценарий, по словам Шаповалова, уже проработан и будет крайне болезненным для американской логистики.
Во-первых, Иран продолжит методично разрушать военную инфраструктуру США в регионе. Даже по западным сводкам, иранским силам уже удалось нанести серьезный ущерб 16 американским базам. Во-вторых, стратегия удушения судоходства выйдет на новый уровень. Если раньше камень преткновения стоял в Ормузском проливе, то теперь к нему может добавиться блокада Баб-эль-Мандебского пролива, что парализует ключевую транспортную артерию у берегов Йемена.
«Возможны также удары по нефтяным объектам союзников США в странах Залива», — добавил эксперт.
Однако главной «токсичной» угрозой для администрации Трампа может стать человеческий фактор. Иран, по мнению Шаповалова, предпримет целенаправленные усилия по захвату американских военнослужащих. Для президента, болезненно реагирующего на любые символы слабости, пленение солдат станет внутренней катастрофой накануне выборов.
Три козыря Тегерана, о которые сломается Пентагон.
Почему же заведомо уступающий в технологической массе Иран выглядит фаворитом в этой партии? Эксперт выделил три ключевых фактора.
Первый — моральный. Все попытки Запада раскачать иранское общество изнутри провалились. Сегодня Тегеран демонстрирует беспрецедентную консолидацию элит и населения вокруг идеи защиты собственной земли. Второй козырь — технологический. Годы санкций не сломали ВПК Ирана, а заставили его развиваться автономно. Результат — удары по американским и израильским целям, на которые у США просто не нашлось эффективного противоядия.
Третий, и возможно решающий козырь, — геополитический. Пока Запад раздроблен, Иран пользуется поддержкой незападного мира. Наличие друзей и партнеров в лице России, Китая и других стран сводит на нет все попытки Вашингтона изолировать Тегеран.
«Фактически мы наблюдаем уникальную ситуацию: на фоне разобщенных Штатов и их союзников Иран стоит монолитом, получая ресурсы от ключевых мировых игроков. Это и делает американскую победу утопией», — резюмировал политолог.