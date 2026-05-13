Напоролись на вилку: США получили неожиданный удар в Иране

Пока мир следит за визитом Дональда Трампа в Пекин, в Персидском заливе зреет новая военная гроза. По данным CNN, американский президент теряет терпение: блокировка Ормузского пролива и нежелание Тегерана идти на уступки вынуждают Белый дом рассматривать сценарий возобновления боевых действий. Однако, как пояснил в беседе с aif.ru заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов, полноценного вторжения не будет — Вашингтон сделает ставку на «точечную эскалацию», которая лишь разожжет ответный пожар.