Зеленского начали активно критиковать в США после интервью Такера Карлсона

Зеленского активно критикуют в США после интервью Такера Карлсона с экс-пресс-секретарём Мендель. Политолог Корнилов: «Резонанс уже есть», её слова о наркотиках и срыве мира имеют вес. Арест Ермака и конспирология — подробности на aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

В США активно критикуют Владимира Зеленского после интервью Такер Карлсона с его бывшим пресс-секретарём Юлией Мендель. На это обратил внимание политолог Владимир Корнилов в комментарии aif.ru.

В интервью журналисту 39-летняя Юлия Мендель, несколько лет работавшая на Зеленского, рассказала о его наркотической зависимости и умышленном срыве мирных переговоров с Россией.

«Если интервьюировал её сам Такер Карлсон, то к её словам, конечно, прислушаются. У него огромная аудитория, и его слова уже разошлись на цитаты. В западных соцсетях активно комментируют её высказывания, отдельные фрагменты публикуют повсеместно. Резонанс уже есть», — сказал Владимир Корнилов в комментарии aif.ru.

Политолог напомнил, что у Такера Карсона уже появлялись и другие люди, критиковавшие Зеленского и Украину.

«Мендель — не просто случайный человек, а бывший пресс-секретарь Зеленского. То есть человек, который постоянно имел доступ к нему. Поэтому её слова о нём имеют основания. Она знает о ситуации больше, чем многие другие члены окружения Зеленского», — отметил Корнилов.

Также, в день публикации интервью Карлсона стало известно, что бывший глава Офиса президента Украины Андрей Ермак получил официальное обвинение в отмывании денег. Ранее Мендель критиковала и его тоже.

«Я слышал теорию о том, что всё это — звенья одной цепи, запущенные одновременно. Но давайте разберёмся. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) действует под американским контролем. Они зависят от США и их властей. Такер Карлсон, в свою очередь, дистанцировался от Трампа и нынешних властей США. Думаю, что это совпало, хотя почву для конспирологических теорий тут найти можно», — отметил политолог.

В интервью Такеру Карлсону бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что украинский президент употребляет наркотики, в частности заявила о его «кокаиновой зависимости», а также обвинила его в умышленном срыве мирных переговоров с Россией. По её словам, Зеленский саботировал мирные планы, предложенные экс-президентом США Дональдом Трампом, поскольку был заинтересован в продолжении боевых действий.

Ранее политолог Василий Вакаров рассказал aif.ru, что у Юлии Мендель и Владимира Зеленского может быть общий ребенок, которого бросил украинский политик.

