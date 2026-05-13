Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт Зиновьев рассказал, как комары-переносчики лихорадок могут попасть в РФ

Это может произойти из-за потепления климата, сообщил заведующий кафедрой зоологии и физиологии, доктор биологических наук Тверского государственного университета.

ТВЕРЬ, 13 мая. /ТАСС/. Потепление расширяет зоны обитания комаров, включая потенциально опасный для России азиатский тигровый вид. Эти насекомые могут переносить такие болезни, как лихорадка денге, чикунгунья и вирус Зика, сообщил ТАСС заведующий кафедрой зоологии и физиологии, доктор биологических наук Тверского государственного университета (ТвГУ) Андрей Зиновьев.

«Из-за потепления климата ареалы комаров расширяются. В Европу и потенциально в Россию продвигаются инвазивные виды, например, азиатский тигровый комар, с которым связаны риски распространения лихорадок денге, чикунгуньи и вируса Зика. Пока для нашей страны это сценарий будущего, но игнорировать его нельзя», — сказал эксперт.

По его словам, ключевыми факторами противодействия рискам остаются система эпиднадзора, мониторинг популяций насекомых и готовность медицины. «Человечество с подобными угрозами уже сталкивалось, и при грамотном подходе они вполне управляемы», — сказал Зиновьев.

Ученый отметил, что современный рынок предлагает классические репелленты на основе ДЭТА и икаридина, а также новые формулы с пролонгированным действием и текстильные пропитки, выдерживающие несколько стирок. Ультразвуковые отпугиватели, вопреки рекламе, научно обоснованной эффективности не имеют. Самый надежный подход — комбинация репеллентов, защитной одежды и физических барьеров (сеток, фумигаторов).