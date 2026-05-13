Кустарное производство синтетического гашиша накрыли в Красноярске (видео)

В Красноярске полицейские задержали двоих жителей Березовского района, которые занимались изготовлением синтетического гашиша в кустарных условиях.
Установлено, что ранее судимые и безработные мужчины в возрасте 29 и 33 лет решили улучшить свое финансовое положение, занявшись незаконным распространением запрещенных веществ.
«Для этого подозреваемые нашли сайт специализированного интернет-магазина, действующего на территории края, после чего арендовали дом в микрорайоне Бадалык и приобрели миксерное оборудование, ингредиенты и наркотические вещества. В ходе обследования жилища было изъято гашишное масло общей массой свыше 200 гр, привезенное из Новосибирска. Смешивание этого наркотика с имеющимися у задержанных ингредиентами привело бы к изготовлению синтетического гашиша общей массой свыше 5 кг», — рассказали в ГУ МВД.
За попытку сбыта наркотиков в отношении мужчин расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, санкция которой предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.
В настоящее время фигуранты заключены под стражу, полицейские проверяют их на причастность к совершению других преступлений.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.