По Московскому шоссе хотят пустить трамваи

В Самаре предложили построить еще четыре трамвайных линии. Об этом стало известно на оперативном совещании правительства во вторник, 12 мая.

Источник: РИА "Новости"

Первый вице-губернатор Виталий Шабалатов выступал с докладом о градостроительной обстановке и потенциале региона. В плане развития транспортной инфраструктуры он озвучил предложения НИИ Генплана.

В презентации главы правительства было указано, что строительство новых трамвайных линий общей протяженностью 21 км предполагается:

на проспекте Карла Маркса — от Крымской площади до улицы Алма-Атинской, на Московском шоссе — от Центрального автовокзала до улицы Ташкентской, на улице Революционной — от Аэродромной до проспекта Карла Маркса, от стадиона «Самара Арена» к перспективному кампусу.

Также специалисты предложили обособить все совмещенные трамвайные линии с реконструкцией улиц (23 км). Хотя ранее такие идеи озвучивали и на уровне городской администрации.