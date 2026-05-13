По Московскому шоссе хотят пустить трамваи

Первый вице-губернатор Виталий Шабалатов выступал с докладом о градостроительной обстановке и потенциале региона. В плане развития транспортной инфраструктуры он озвучил предложения НИИ Генплана.
В презентации главы правительства было указано, что строительство новых трамвайных линий общей протяженностью 21 км предполагается:
на проспекте Карла Маркса — от Крымской площади до улицы Алма-Атинской, на Московском шоссе — от Центрального автовокзала до улицы Ташкентской, на улице Революционной — от Аэродромной до проспекта Карла Маркса, от стадиона «Самара Арена» к перспективному кампусу.
Также специалисты предложили обособить все совмещенные трамвайные линии с реконструкцией улиц (23 км). Хотя ранее такие идеи озвучивали и на уровне городской администрации.