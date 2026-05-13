McDonald’s зарегистрировал в России товарные знаки

В России зарегистрированы товарные знаки McCaf и Ronald McDonald House.

Источник: Комсомольская правда

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s зарегистрировала в России 14 товарных знаков. Об этом стало известно из электронной базы Роспатента.

Согласно данным ведомства, заявки на регистрацию брендов McCafe и Ronald McDonald House были поданы в декабре 2024 года. В мае 2026 года Роспатент принял решение об их официальной регистрации.

Среди зарегистрированных в России товарных знаков McDonald’s значатся McCrispy, «МакКафе», «Дом Роналда Макдоналда» и «МакКриспи».

Компания оформила права на ряд других брендов, включая Happy Meal, «Биг Брекфаст Ролл», «МакФреш», «Макчикен», «Мэр Макчиз» и «Университет Гамбургерологии».

Также зарегистрированы два изобразительных товарных знака: персонаж Гримас и утка в фартуке с фирменной буквой «M».

Ранее KP.RU сообщал, что компания The Coca-Cola Company зарегистрировала в России товарный знак Coke. Регистрация охватывает 32-й класс международной классификации товаров и услуг, включая безалкогольные напитки и ингредиенты для их приготовления.