В Ульчском районе ищут инвестора для создания базы горно-таёжного туризма

Администрация Ульчского района объявила о поиске инвестора для реализации проекта по созданию региональной базы горно-таежного туризма в районе поселка Циммермановка. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», ориентировочный объем вложений может составить 205 млн рублей, а срок окупаемости — порядка 6 лет.
Проектом предусматривается организация путешествий по горной местности на базе туристического кластера в живописной местности вблизи Циммермановки. Под эти цели уже сформирован земельный участок площадью 80518 кв.м.
Инфраструктура локации позволяет начать строительство с минимальными дополнительными затратами. Есть подъездная автомобильная дорога. Возможна технологическое присоединение к ТП‑10 кВ (расстояние до точки подключения — 100 м). доступны услуги всех основных операторов связи.
В настоящий момент на участке отсутствуют газоснабжение, водоснабжение, теплоснабжение и водоотведение. Эти коммуникации инвестору предстоит провести за свой счет или с привлечением государственно-частного партнерства.
Региональная база горно-таежного туризма в Ульчском районе может стать точкой притяжения для туристов, интересующихся активным отдыхом, трекингом и экологическими маршрутами в Приамурье.