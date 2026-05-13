Красноярские врачи столкнулись с редчайшим осложнением после операции на желчном пузыре

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярской краевой клинической больнице медики спасли пациентку с крайне редким осложнением после удаления желчного пузыря.
После операции у женщины произошло повреждение желчных протоков — желчь начала выходить через свищ. Подобное осложнение встречается лишь у нескольких пациентов из тысячи.
Спустя несколько месяцев женщине провели реконструктивную операцию. Во время вмешательства специалисты обнаружили воспаление желчных протоков и начали антибактериальную терапию.
Однако позже у пациентки выявили еще более редкое состояние — билиовенозную фистулу. При такой патологии желчь может попадать напрямую в венозную систему печени и кровоток, что считается крайне опасным из-за высокого риска сепсиса.
Несмотря на серьезный диагноз, тяжелых последствий удалось избежать, сообщает Gornovosti.ru. Состояние женщины оставалось стабильным, а свищ спустя 11 дней закрылся самостоятельно без дополнительных операций.
По словам хирурга Павла Соболева, подобные случаи встречаются крайне редко, а организм пациентки смог самостоятельно компенсировать опасное состояние.
После лечения женщину выписали домой в удовлетворительном состоянии.
