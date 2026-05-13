Роспотребнадзор назвал регионы с повышенным риском заражения клещевым энцефалитом

Роспотребнадзор перечислил регионы по федеральным округам, где имеется повышенный риск заражения клещевым вирусным энцефалитом. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В Центральном федеральном округе в число эндемичных регионов вошли Ивановская, Костромская, Московская, Тверская и Ярославская области. В Северо-Западном округе — Архангельская, Вологодская и Калининградская области, Республики Карелия и Коми, Ленинградская, Новгородская и Псковская области, а также Санкт-Петербург.

В Южном и Северо-Кавказском округах риск отмечен в Крыму и Севастополе. В Приволжском округе — Кировская, Нижегородская, Оренбургская, Самарская и Ульяновская области, Пермский край, Башкирия, Марий Эл, Татарстан и Удмуртия.

В Уральском округе в списке — Курганская, Свердловская и Тюменская области, ХМАО-Югра и Челябинская область. В Сибирском округе — Республика Алтай, Алтайский край, Иркутская, Кемеровская, Новосибирская, Омская и Томская области, Красноярский край, Тува и Хакасия. На Дальнем Востоке — Амурская область, Бурятия, Забайкальский край, Еврейская АО, Приморский край, Якутия, Сахалинская и Хабаровский край, передает ТАСС.

12 мая в пресс-службе ведомства сообщили, что свыше 43 тысяч обращений россиян по поводу укусов клещей зарегистрировали с начала сезона.

