Житель Иркутска накопил долг свыше 6 млн рублей за аренду земельного участка

IrkutskMedia, 13 мая. Житель Иркутска едва не лишился одной из квартир из-за долга в размере 6,6 млн рублей по договору аренды земельного участка. Требование суда о погашении накопившейся суммы налогоплательщик игнорировал.
Как рассказали в пресс-службе регионального ГУФССП России, в рамках проверки должника ведомство установило, что в собственности иркутянина находится несколько квадратных метров жилой и коммерческой недвижимости. С целью дальнейшей передачи собственности на торги для погашения долга на одну из квартир должника наложен арест.
Нарушитель, осознав всю серьёзность положения, оплатил долг за земельный участок, а также выплатил исполнительский сбор.
