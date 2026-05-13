Первое в мире такси на рельсах запустили в Италии

На севере Италии проходят испытания инновационной транспортной системы RailEvo, которая может изменить подход к эксплуатации железнодорожного транспорта. Данный проект сложно отнести к какой-либо категории: это не классический поезд, но и не обычный электромобиль. Речь идет об автономной компактной капсуле, использующей железнодорожную инфраструктуру нестандартным способом.
Вместо массовых перевозок большого числа пассажиров, система ориентирована на индивидуализированные поездки небольшими группами от четырех до шести человек. Вместо традиционных поездов здесь используются независимые модули-капсулы, способные передвигаться автономно.
Такой подход позволяет отказаться от традиционных схем с фиксированным расписанием и остановками. По аналогии с услугами такси, пользователь может вызвать капсулу и отправиться в путь по рельсам.
Одна из главных проблем железных дорог заключается в том, что поезда не могут обгонять друг друга на одном пути. В RailEvo капсула на некоторое время может подниматься над рельсами, освобождая место для другого модуля.
На данный момент прототип проходит испытания в Тренто. Местные власти рассматривают возможность запуска первой коммерческой линии к 2030 году.
