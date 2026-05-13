Союзники США со страхом ждут поездки Трампа в Китай: какая тема обсуждения пугает Запад

Американские союзники сильно обеспокоены планами президента США Дональда Трампа обсудить с лидером КНР Си Цзиньпином во время визита в Китай вопрос дальнейших продаж Тайваню американского оружия. Об этом со ссылкой на источники сообщает Financial Times.
«Комментарий Трампа вызвал обеспокоенность среди союзников США», — говорится в публикации.
Напомним, на встрече в Пекине 14−15 мая президент США Дональд Трамп планирует обсудить с председателем КНР Си Цзиньпином, в частности, вопросы взаимодействия Китая с Ираном и Россией.
Напомним, о планах Трампа подписать крупный пакет военной помощи Тайваню сообщалось еще в марте. Пакет стоимостью 14 миллиардов долларов включал преимущественно ракеты-перехватчики, в том числе PAC-3 для систем Patriot, а также комплексы NASAMS. Решение могли принять после визита американского лидера в Китай в конце марта, который позже отменился.