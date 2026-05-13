Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 700 кг растительной продукции сожгли в аэропорту Красноярска

Среди запрещённых товаров: сухофрукты, овощи, фрукты, рис, орехи и зелень.

В апреле 2026 года специалисты Россельхознадзора проверили в аэропорту Красноярска 246 международных рейсов и более 35 тысяч мест ручной клади и багажа.

Как рассказали в ведомстве, в 49 случаях нарушителями оказались граждане, прилетевшие из Азербайджана, Узбекистана и Таджикистана — они перевозили растения и растительную продукцию с нарушениями. Всего у пассажиров изъяли 717 килограммов запрещённых товаров: сухофрукты, овощи, фрукты, рис, орехи и зелень.

Вся продукция, не соответствовавшая фитосанитарным требованиям РФ, по решению владельцев была уничтожена путём сжигания.

Ранее мы сообщали, что 108 кг мёда, молочки и мяса сожгли в аэропорту Красноярска за апрель.