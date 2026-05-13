Более 700 кг растительной продукции сожгли в аэропорту Красноярска

В апреле 2026 года специалисты Россельхознадзора проверили в аэропорту Красноярска 246 международных рейсов и более 35 тысяч мест ручной клади и багажа.
Как рассказали в ведомстве, в 49 случаях нарушителями оказались граждане, прилетевшие из Азербайджана, Узбекистана и Таджикистана — они перевозили растения и растительную продукцию с нарушениями. Всего у пассажиров изъяли 717 килограммов запрещённых товаров: сухофрукты, овощи, фрукты, рис, орехи и зелень.
Вся продукция, не соответствовавшая фитосанитарным требованиям РФ, по решению владельцев была уничтожена путём сжигания.
