В 33% омских компаний не принято поздравлять сотрудников с днем рождения

Несмотря на то, что в 33% омских компаний именинников не поздравляют вовсе, есть в городе предприятия, которые выделяют дни рождения своих сотрудников. Так, 21% руководителей омских фирм сообщили, что по существующей у них традиции предприятие дарит именинникам деньги в виде премий. Подарок или букет цветов преподносят еще 25% работодателей. Также в качестве поощрения именинников на омских предприятиях дают дополнительный выходной и поздравляют на внутреннем, корпоративном сайте. В опросе работающих горожан о том, что в их организации принято дарить коллегам что-то на день рождения, сообщили 68% респондентов. А 76% омичей сообщают, что в их компании принято приносить или заказывать в офис угощения для коллектива в свой день рождения.