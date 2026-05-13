Виталий Хоценко выступит с докладом в форуме «Единой России» по развитию села

13 мая в Омске состоится окружной отчетно-программный форум «Есть результат!» партии «Единая Россия» для регионов Сибирского федерального округа. Участники обсудят вопросы агропромышленного комплекса, экологии и реализации Народной программы партии.
В форуме примут участие секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев, заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Патрушев, полпред президента в СФО Анатолий Серышев, губернаторы сибирских регионов, депутаты, аграрии и общественники.
«Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий создает основу для будущего страны. Речь идет не только о поддержке производителей, но и об инфраструктуре, влияющей на качество жизни. Эти вопросы отражены в Народной программе и войдут в новый партийный документ», — отметил Владимир Якушев.
Правительство совместно с партией продолжает работу по обеспечению продбезопасности и совершенствованию законодательной базы.
«Мы синхронизировали с Народной программой основные мероприятия нацпроекта по экологии и работаем над обновлением облика сельских территорий», — сказал вице-премьер Дмитрий Патрушев.
Омская область демонстрирует устойчивые результаты в АПК. В данный момент активно идет уборка озимых культур. По данным на 8 мая, аграрии убрали 105 тысяч гектаров из запланированных 152 тысяч. Намолочено почти 35 тысяч тонн пшеницы с площади 22 тысячи гектаров и 11,3 тысячи тонн ячменя. Также собрано почти 60 тысяч тонн подсолнечника и 20 тысяч тонн масличного льна. Одновременно с уборкой ведется сев будущих урожаев.
«В прошлом году область собрала более 4 млн тонн зерновых. Реализуются проекты в животноводстве, развивается социальная сфера села. Это прямой результат исполнения Народной программы. Жители видят изменения и активно вносят предложения в новую программу», — добавил глава региона Виталий Хоценко.
Участники обсудят продовольственный суверенитет, развитие высокотехнологичного сельского хозяйства, кадровое обеспечение отрасли и создание современной инфраструктуры на селе.