В Петербурге пройдет первый международный филологический форум

По данным организаторов, в ходе трехдневного форума российские и зарубежные эксперты представят исследования в области языковой политики, лингвистики и методики преподавания, а также прикладные разработки, включая проекты в сфере преподавания русского языка и цифровых образовательных решений. Отдельное внимание будет уделено вопросам преподавания русского языка в цифровой среде, успехам международного проекта «Онлайн школа СПбГУ», а также значимости толкового словаря государственного русского языка, разработанного экспертами СПбГУ и утвержденного распоряжением правительства РФ.