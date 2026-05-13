В Петербурге пройдет первый международный филологический форум

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая. /ТАСС/. Первый Петербургский международный филологический форум пройдет в Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ) с 13 по 15 мая. Событие посвящено 90-летию со дня рождения выдающегося ученого-филолога Людмилы Вербицкой, сообщают организаторы.
«13−15 мая 2026 года в СПбГУ пройдет I Петербургский международный филологический форум “Русский язык и культурно-образовательный суверенитет многонациональной России”. Форум, посвященный 90 летию со дня рождения Людмилы Вербицкой, объединит представителей органов государственной власти, научного и образовательного сообщества, а также международных организаций для обсуждения роли русского языка как государственного и языка межнационального общения», — говорится в сообщении.
Уточняется, что программа форума включает профильные секции, круглые столы и тематические дискуссии, посвященные функционированию русского языка, его преподаванию и развитию в современном культурном и образовательном пространстве. 13 мая в Актовом зале СПбГУ состоится пленарное заседание с участием представителей правительства РФ, Министерства просвещения России, Российской академии образования и ведущих научных центров.
По данным организаторов, в ходе трехдневного форума российские и зарубежные эксперты представят исследования в области языковой политики, лингвистики и методики преподавания, а также прикладные разработки, включая проекты в сфере преподавания русского языка и цифровых образовательных решений. Отдельное внимание будет уделено вопросам преподавания русского языка в цифровой среде, успехам международного проекта «Онлайн школа СПбГУ», а также значимости толкового словаря государственного русского языка, разработанного экспертами СПбГУ и утвержденного распоряжением правительства РФ.
Организаторами форума выступают Министерство просвещения Российской Федерации, правительство Санкт Петербурга и Санкт Петербургский государственный университет при участии ФГБНУ «Институт содержания и методов обучения им. В. С. Леднева», РГПУ имени А. И. Герцена, администрации Санкт Петербурга, Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ) и Ассоциации преподавателей русского языка и литературы (РОПРЯЛ).