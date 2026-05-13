На кольце по ул. Калинина устанавливают светофоры

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Глава Красноярска Сергей Верещагин сообщил, что началась работа по уменьшению заторов со стороны Минино и Элиты.
Сейчас идет установка светофоров на кольце по улице Калинина. Они заработают уже в ближайшие две-три недели.
Также для улучшения ситуации летом перенесут близлежащую остановку, изменят расположение прилегающего пешеходного перехода и расширят до трех полос участок перед кольцом со стороны Бугача.
Решается вопрос об установке светофора перед выездом на кольцо со стороны Пашенного, добавил Сергей Верещагин.