Слюсарь: на Ростовскую области продолжается атака БПЛА

Об этом губернатор региона сообщает в своём канале.

Губернатор Ростовской области сообщил о продолжающейся воздушной атаке на территорию региона. По данным главы региона, на текущий момент отражено около двух десятков беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Каменск‑Шахтинском и Новошахтинске, а также в четырёх районах: Миллеровском, Чертковском, Каменском и Красносулинском.

В результате атаки зафиксированы локальные разрушения, но жертв среди населения нет. В хуторе Лихой Красносулинского района повреждены кровля и остекление частного дома. В Зимовниковском и Красносулинском районах из‑за падения обломков БПЛА пострадали установки ветроэлектростанции — произошла потеря расчётной мощности, однако возгораний не возникло. Оперативные бригады уже работают на местах происшествий.

На текущий момент в Ростовской области действует режим ракетной опасности, сохраняется угроза атак беспилотников. Губернатор призвал жителей соблюдать осторожность.

