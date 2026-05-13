Следы древнего города нашли в Казахстане

Археологи исследуют древнее городище Каракабак в Мангистау, возраст которого составляет около двух тысяч лет. Как сообщает «24.kz», найденные монеты, печати, керамика и другие артефакты подтверждают, что это был крупный торгово-ремесленный центр на северной ветви Великого шелкового пути.
Городище связывало Прикаспийский регион с Византией, Персией, Индией, Римом и Китаем. Также были обнаружены следы древнего порта и мастерских.
Власти планируют создать здесь музей под открытым небом и туристические маршруты.
