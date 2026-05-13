В Красноярске выбрали подрядчика для благоустройства сквера Энтузиастов почти за 6 млн рублей

В Красноярске выбрали подрядчика для благоустройства сквера Энтузиастов, который расположен в Кировском районе на берегу Енисея. Как сообщили в мэрии, контракт заключили с индивидуальным предпринимателем Алексеем Федоровым.
Стоимость работ составит почти 5,7 млн рублей. Благоустройство проведут этим летом в рамках подготовки к 400-летию Красноярска. Согласно договору, в сквере обновят детский игровой городок. Старые качели и аттракционы демонтируют, а на их месте установят современный комплекс для детей разных возрастов.
Для малышей появятся балансиры, песочница с защитным навесом и невысокие игровые конструкции. Для детей постарше установят башни высотой более 3 метров, мостики, сетчатые переходы и скоростные горки. Также на площадке разместят развивающие панели и уложат травмобезопасное резиновое покрытие.
Кроме того, в сквере появится площадка для выгула собак. Ее обустроят со стороны Вузовского переулка. Место выбрали так, чтобы не затрагивать зеленые насаждения. На площадке установят пять спортивных снарядов для собак, в том числе горку, мостик, тоннель, барьер и элементы для слалома. Для владельцев предусмотрят сиденья и дог-бокс для сбора отходов. Территорию огородят металлическим забором высотой 2 метра с двумя входами.
Ранее в мэрии сообщали, что к 400-летию Красноярска в порядок приводят уже благоустроенные общественные пространства. В этом году работы также пройдут на Ярыгинской и Центральной набережных, а также в сквере Космонавтов.