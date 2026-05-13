Подготовку к юбилею города обсудили в Иркутске

В нем приняли участие советник мэра Инга Корочкина и директор МАУ «Праздник» Антон Титков.
Мероприятия в честь 365-летия Иркутска пройдут 6 и 7 июня на шести площадках. Главными станут площадь графа Сперанского и сквер имени Кирова.
По центральной части города пройдет автопробег и выставка около 50 ретроавтомобилей, состоятся лекции в передвижном планетарии.
Национально-культурные центры города организуют фестиваль. Гости праздника смогут познакомиться с традициями, ремеслами, костюмами и кухней разных народов. На площадке установят тематические арт-объекты, проведут викторины и квесты. Для детей готовят творческие мастер-классы и подвижные игры. Здесь же разместят Арт-галерею «Заборчик»: выставку победителей конкурса детских рисунков «Иркутск — 365».
На большой сцене состоится театрализованное представление, посвященное истории областного центра. Также в планах — творческая программа и выступление кавер-групп. Звездными гостями вечера станет группа «Братья Грим».
У памятника Александру III проведут мероприятия для старшего поколения: организуют «Воскресный бульвар» под аккомпанемент духового муниципального оркестра. Кроме того, гости смогут посетить кинотеатр, лекторий и фудкорт под открытым небом.
В течение двух дней на сцене пройдет фестиваль «Музыка моего города», который объединит 15 музыкальных коллективов и более 30 сольных исполнителей. Ключевым событием 6 июня станет рекорд России по самому массовому исполнению песни: сотни иркутян хором споют известную композицию. Ее название пока держат в секрете. 7 июня на сцене выступит музыкальная группа Nansi & Sidorov.
6 июня на Нижней набережной состоится финал конкурса «БабрАрт». Художники распишут фигуры бабров. Здесь же будет установлена фотозона в виде масштабных зеркальных цифр 365, символизирующих юбилейную дату.
Остров Юность адаптируют для людей с ограниченными возможностями здоровья. 6 июня в амфитеатре «Ракушка» пройдут инклюзивный концерт и выступление артистов театра кукол «Аистенок». Будут организованы соревнования по кибатлетике и площадка по сборке дронов и полетам на них.
Кроме того, сообщает пресс-служба мэрии, иркутяне смогут увидеть фестиваль скворечников в стиле иркутских достопримечательностей.
На второй день гостей ждет «Литературный квартал». Будут подготовлены различные локации: об истории города, о единстве народов, о патриотизме, о выдающихся иркутянах, о писателях и знаменитых иркутских семьях. Также в планах — викторины, интеллектуальные игры, конкурс рисунков на асфальте и многое другое.
Там же состоится флешмоб: одновременно 365 человек прочитают специальный выпуск газеты, в котором будут опубликованы особенные факты о городе и рассказы об успехах иркутян.
Главным мероприятием площадки станет встреча с современным российским писателем, поэтом, драматургом, актером, телеведущим Дмитрием Кравченко.
Завершится вечер выступлением артистов Иркутского театра народной драмы.
Остров Конный 6 июня станет «Островом Детства». В планах — парад близнецов всех возрастов, показ мультфильма «Счастье чистой воды» в кинотеатре под открытым небом, фотозона, массовый флешмоб для молодых мам и научно-исследовательская программа по разработке «таблетки Счастья». Для юных иркутян подготовили 10 тысяч порций мороженого.
Вместе с городскими перинатальными центрами будет открыт образовательный лекторий для будущих родителей. Там врачи и медсестры расскажут беременным женщинам об уходе за ребенком с первого месяца жизни. Для будущих пап проведут мастер-класс по купанию малыша.
Кроме этого, на локации «Я иркутянин» будут чествовать каждого нового человека, родившегося 6 июня в Иркутске. Вечером 7 июня подведут итоги и объявят, сколько детей появилось на свет в день 365-летия Иркутска.
Улица Урицкого станет главной танцевальной и молодежной локацией в современном русском стиле. Там пройдут танцевальные и вокальные соревнования, мастер-классы, выступления танцоров, выставка и роспись тюнингованных автомобилей. Участники отразят культурный код Иркутска и страны в костюмах и творческих выступлениях.
«Мы постарались создать программу, которая отражает душу Иркутска — многогранную, открытую и очень теплую. Это праздник, где семейные ценности встречаются со смелым молодежным творчеством, где классика духового оркестра органично звучит в унисон с современными ритмами, а вековые традиции и история вдохновляют на новые танцевальные постановки. Ждем иркутян и гостей столицы Прибайкалья на всех шести площадках. Мы — часть этого удивительного города, которому исполняется 365 лет», — отметила Инга Корочкина.