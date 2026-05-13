В Хабаровском крае нашли нарушения при трудоустройстве подростков

В Хабаровском крае прокуратура добилась устранения нарушений трудовых прав несовершеннолетних работников в одной из коммерческих организаций, — сообщает прокуратура Хабаровского края.
Проверка Амурской городской прокуратуры установила, что в январе 2026 года в ООО «Лагуна плюс» были приняты на работу трое несовершеннолетних. При этом они не прошли обязательный предварительный медицинский осмотр, предусмотренный трудовым законодательством.
Также в трудовых договорах были выявлены нарушения. В одном из документов отсутствовали сведения об условиях труда на рабочем месте, в другом — не указаны дата заключения договора и дата начала работы.
Отдельно отмечается, что продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска для несовершеннолетних была установлена в 28 календарных дней, тогда как по закону она должна составлять не менее 31 дня.
По итогам проверки руководителю организации внесено представление. Нарушения устранены. Должностное и юридическое лицо привлечены к административной ответственности по статье о нарушении трудового законодательства в виде предупреждений.