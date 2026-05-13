В Хабаровске пройдёт концерт под открытым небом «Шуми, Восток. Соседи»

В рамках Всероссийской акции «Ночь музеев-2026» на площадке хабаровского музея «Мир говорящих машин» состоится концерт под открытым небом. С музыкальным проектом «Шуми, Восток. Соседи» 15 мая для жителей краевой столицы выступит Гявук, чье имя в переводе с эвенкийского языка означает «Рожденная на рассвете», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Творчество артистки совмещает в себе как современное звучание, так и этнические мотивы — все песни написаны на эвенкийском языке. В подлинности их перевода сомневаться не приходится, ведь им занимается мама певицы, будучи одной из носительниц древнего языка.
Новый альбом Гявук отсылает к предыдущему музыкальному проекту музея «Шуми, Восток». Его исполнитель Ма Гак Па также порадует гостей самобытным звучанием. Псевдоним артиста отсылает к буддийской философии и означает «беспрепятственность». Так, он свободно совмещает в своих композициях нанайский диалект и экспериментальную электронную музыку.
— Особенно ценно знакомиться с разными проявлениями в искусстве культуры коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Хабаровского края сегодня, в год, объявленный президентом РФ Владимиром Путиным Годом единства народов России, — сказала руководитель проекта «Шуми, Восток. Соседи», директор музея «Мир говорящих машин» Евгения Веретенникова.