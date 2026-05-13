Аэропорт Нелькана закрыт для приёма и отправления самолётов

В Хабаровском крае 13 мая 2026 года аэропорт Нелькана временно прекратил приём и отправку воздушных судов. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Причина закрытия — размокание грунтовой взлётно-посадочной полосы. По данным авиаперевозчика, ограничение будет действовать до 18:00 по местному времени. Из-за этого рейс № 415 и № 416 за 12 мая по маршруту Хабаровск — Николаевск-на-Амуре — Нелькан и обратно задержаны. Информацию о точном времени вылета обещают предоставить 14 мая в 10:10.
Также скорректировано расписание других направлений. Вылет рейса № 403 из Николаевска-на-Амуре в Аян назначен на 09:39. Рейс № 401 за 5 мая из Хабаровска в Охотск отправится в 09:45, а за 6 мая по маршруту Хабаровск — Николаевск-на-Амуре — Охотск — в 10:40. Вертолётный рейс № 407 за 11 мая из Николаевска-на-Амуре в Чумикан вылетит в 11:01. Его задержали из-за неблагоприятных метеоусловий воздушной трассы следования.
Вылет рейса № 417 из Николаевска-на-Амуре в Херпучи ожидается в 15:00, а рейс № 469 из Хабаровска в Богородское запланирован на 18:10. Рейсы № 403 и № 404 из Николаевска-на-Амуре в Аян и обратно полностью перенесли на 14 мая. Вылет из Николаевска-на-Амуре назначен на 09:00. Также на 14 мая сдвинуты рейсы № 401/402 и № 419/420 за 8 мая из Хабаровска в Охотск и обратно. Из краевого центра самолёты отправятся в 09:10 и 10:10 соответственно. Информацию о времени вылета рейсов № 401 и № 402 за 9−13 мая из Хабаровска в Охотск и обратно обещают уточнить 14 мая в 10:10.
Пассажиров просят следить за обновлениями расписания на официальных ресурсах перевозчика.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
Почта: red.habkp@phkp.ru