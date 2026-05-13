Аэропорт Нелькана закрыт для приёма и отправления самолётов

Вылет рейса № 417 из Николаевска-на-Амуре в Херпучи ожидается в 15:00, а рейс № 469 из Хабаровска в Богородское запланирован на 18:10. Рейсы № 403 и № 404 из Николаевска-на-Амуре в Аян и обратно полностью перенесли на 14 мая. Вылет из Николаевска-на-Амуре назначен на 09:00. Также на 14 мая сдвинуты рейсы № 401/402 и № 419/420 за 8 мая из Хабаровска в Охотск и обратно. Из краевого центра самолёты отправятся в 09:10 и 10:10 соответственно. Информацию о времени вылета рейсов № 401 и № 402 за 9−13 мая из Хабаровска в Охотск и обратно обещают уточнить 14 мая в 10:10.