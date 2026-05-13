В Ростовской области отразили атаку двух десятков БПЛА

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Отражена атака двух десятков БПЛА на Ростовскую область, есть повреждения, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
«Прямо сейчас продолжается воздушная атака на Ростовскую область. К текущему часу отражено два десятка БПЛА в городах Каменск-Шахтинский и Новошахтинск и еще в четырех районах области: Миллеровском, Чертковском, Каменском, Красносулинском. Жертв нет, но не обошлось без разрушений на земле», — написал он в канале на платформе «Макс».
Губернатор также сообщил, что в хуторе Лихой Красносулинского района повреждена кровля и остекление частного дома, пострадавших нет.
Уточняется, что в Зимовниковском и Красносулинском районах в результате падения обломков БПЛА повреждены установки ветроэлектростанции, возгораний нет. Произошла потеря расчетной мощности, оперативные бригады работают на месте происшествий.