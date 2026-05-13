На Любинском в Омске бойцы SFC 13 сразятся взглядами

За два дня до главного боя в обновлённом СКК имени Блинова омские бойцы и их соперники впервые выйдут в свет, сообщили в министерстве спорта Омской области.
14 мая в 18:00 на «Пешеходном Любинском» (пересечение улиц Ленина и Музейная) пройдёт традиционная церемония взвешивания участников турнира SFC 13. Зрителей ждут не только цифры на весах, но и настоящая битва взглядов, демонстрация физической формы, а также пресс-конференция с участием Александра Шлеменко, омского тяжеловеса Александра Подмарева («Тор») и его бразильского оппонента Фернандо Родригеса.
Вход свободный. Сами бои пройдут 16 мая. Перекрывать Любинский проспект не будут.
Ранее мы рассказывали, что Александр Шлеменко готовит два бойцовских вечера в Омске — второй турнир состоится 19 июня на G-Drive Арене.