Красноярской автоледи грозит «уголовка» за видео с оскорблением полицейских (видео)

32-летнюю жительницу Красноярска задержали по подозрению в оскорблении полицейских.
На странице женщины в запрещенной соцсети обнаружили видео, на котором автоледи, проезжая мимо разгоняющих гонщиков сотрудников ДПС, отпускает в сторону последних нецензурные комментарии.
После задержания при личном общении с дорожным полицейским красноярка заявила, что «просто выложила видео в сеть и не знает, кто это говорил».
В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении женщины уголовного дела по ст. 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти», санкция которой предусматривает следующие виды наказания: штраф в размере до 40 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до 1 года.
