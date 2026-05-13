Mercedes-Benz продал все свои салоны в Берлине канадскому бизнесмену

Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz продал все свои салоны в Берлине канадскому предпринимателю, главе компании Alpha Auto Group Кулдипу Биллану. Об этом во вторник, 12 мая, ссылаясь на источники в деловых кругах, сообщает издание Bild.
Речь идет о семи столичных автосалонах, в которых работают около 1,5 тысячи сотрудников. Концерн также намерен продать магазины в Гамбурге, Мюнхене и в регионе Рейн — Рур, что может поставить под угрозу в общей сложности восемь тысяч рабочих мест.
Сотрудникам берлинских салонов прислали уведомления о сделке по электронной почте, предложив выбор между денежной компенсацией и гарантией трудоустройства сроком на один год. При этом будут расторгнуты нынешние трудовые договоры и заключены новые. Какие зарплаты предложит новый владелец, пока неизвестно.
Работники автосалонов пытались не допустить продажи в течение двух лет, но их усилия не увенчались успехом, говорится в материале.
В феврале стало известно, что немецкий автоконцерн BMW указал своему китайскому подразделению противостоять любому потенциальному экспорту автомобилей в Россию.