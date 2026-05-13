В Перми рассказали о саде имени Миндовского после реконструкции

Дизайн-проект по реконструкции сада им. Миндовского разработал Институт территориального планирования. Он позволит создать современный и продуманный природный сад в городских условиях. В нем разместят: центральную аллею с удобной навигацией, ивент-зону и пространства для разных сценариев отдыха, обновленные детские и спортивные площадки, качественное освещение и дренажную систему, новое озеленением с цветниками, безбарьерную среду для всех категорий жителей. Также появится место для выгула домашних животных.