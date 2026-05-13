Российская армия нанесла серию ударов беспилотниками «Герань» по украинским военным объектам, включая центры управления с участием высокопоставленных представителей НАТО. Удары пришлись на Житомирскую область и Киев. Председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой пояснил, почему эти цели были выбраны после завершения перемирия, которое Киев регулярно нарушал.
Удары по центрам принятия решений.
В Житомирской области, как сообщил aif.ru генерал-майор Сергей Липовой, целями ударов стали центры принятия решений, где находились высокопоставленные чиновники НАТО.
«На территории Украины НАТО и Евросоюз создали ряд закрытых военных объектов двойного назначения. Речь идет о центрах по подготовке специалистов по нанесению ударов и специалистов по управлению. Также НАТО и Евросоюз создали ряд закрытых объектов, на которых находятся только высокопоставленные чиновники, генералы и офицеры-инструкторы НАТО. Это центры круглосуточного режима, где разрабатывается нанесение ударов, провокаций, операций против РФ. Как только выявляются подобного рода объекты, по ним сразу наносится удар. В ближайшие сутки будет известен результат, сколько санитарных бортов может прилететь в Польшу для эвакуации тяжело раненных, убитых высокопоставленных чиновников. Тогда можно окончательно оценить эффективность сегодняшнего удара», — отметил Липовой.
Киев обезоружен: уничтожены цеха и склады дронов.
В Киеве «Герани» били по объектам украинского ВПК: цехам по производству беспилотников и складам с готовыми дронами.
«Перемирие, которое было соблюдалось в одностороннем порядке со стороны России, Киев систематически и постоянно нарушал условия перемирия, открывая огонь, нанося террористические удары по приграничным регионам Российской Федерации. В период затишья был выявлен ряд целей, связанных со складированием беспилотников, с их производством и ремонтом, а также места скопления личного состава ВСУ. После завершения периода прекращения огня по выявленным целям был нанесён удар», — уточнил военный эксперт.
Отметим, что ВСУ неоднократно нарушали режим прекращения огня, который полностью соблюдали ВС РФ. В первые часы после завершения праздничного перемирия украинские дроны атаковали мирные российские регионы. 12 мая днем беспилотник ВСУ врезался в многоэтажку в Оренбурге.