В двух округах Красноярского края введён режим повышенной готовности из-за пастереллёза

В Боготольском и Шарыповском округах введён режима повышенной готовности, пишут на сайте правительства Красноярского края. Это связано с неблагополучной эпизоотической ситуацией по пастереллёзу в Кемеровской области. Заболевание было выявлено там 7 мая.
Отметим, что на трассе Р‑255 «Сибирь» действует круглосуточный ветеринарный пост. Специалисты будут осматривать животных и проверять ветеринарные сопроводительные документы. При подозрении на заболевание проведут осмотр, отбор проб и эпизоотологическое расследование.
Пастереллёз — это острое зоонозное инфекционное заболевание, вызываемое бактериями, поражающее животных (коров, свиней, кроликов, птиц) и человека. Характеризуется лихорадкой, интоксикацией, септицемией, отёками и воспалениями тканей. Бактерии устойчивы во внешней среде (в трупах сохраняются до 4−12 месяцев).