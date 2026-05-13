В двух округах Красноярского края введён режим повышенной готовности из-за пастереллёза

В Боготольском и Шарыповском округах введён режима повышенной готовности, пишут на сайте правительства Красноярского края. Это связано с неблагополучной эпизоотической ситуацией по пастереллёзу в Кемеровской области. Заболевание было выявлено там 7 мая.