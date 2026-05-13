В Башкирии решается судьба памятника Салавату Юлаеву

«Он изготовлен в брежневские времена, когда, как говорили, “экономика должна быть экономной”. В то время был применён чугун с большим количеством вкраплений шлака, и сейчас этот шлак с выветриванием за 60 лет уже вымылся и вышел на поверхность. Внутри очень много и ржавчины, и раковин, образовавшихся в результате этого вымывания, выветривания. Памятник отлит из чугуна довольно низкого качества. Причём его макет, который вышел из-под резца Тавасиева, был совершенен, — подчеркнул Шамиль Валеев. — Но когда уже отливали, на уровне металлургии, мягко говоря, была большая экономия — она и привела к тому, что памятник приобрёл раковины, трещины, истончение материала в течение полувека. Как мы понимаем, памятники — это то, что делается на века, и на них не предусмотрена плановая замена раз в 50 лет, или даже реконструкция. Сама скульптура монументальная, она находится под несколькими видами нагрузок, конь на три точки опирается и стоит он на берегу, на всех ветрах. Соответственно, это и повлияло как на внешнее, так и на внутреннее состояние элементов конной статуи, как мы увидели».