В Башкирии решается судьба памятника Салавату Юлаеву

Образ Салавата живет в веках.
В эти дни не стихают обсуждения о судьбе памятника выдающейся исторической личности — легендарному герою Салавату Юлаеву. Крупная историческая фигура Крестьянской войны 1773−1775 годов, видный военачальник и сподвижник Емельяна Пугачева был поэтом и сэсэном. Его имя воспето в народных песнях и легендах, литературных и музыкальных произведениях, картинах и фильмах, стало символом достижений и спортивных побед.
Современный башкирский историк Азат Бердин, подчеркивая значение личности Салавата Юлаева, называет его героем, соединяющим башкирскую и российскую историческую память, символом дружбы народов не только в досоветский и советский период, но и в нынешнюю эпоху.
«Тулпару Салавата мчаться и мчаться, покуда жива Великая Россия. России предначертано быть вечной. Быть вечным предначертано и Салавату Юлаеву!» — отмечал, выступая на 250-летии со дня рождения легендарного героя, народный поэт Башкортостана Мустай Карим.
Главная достопримечательность Башкортостана.
Идея монументально увековечить народную память о герое возникла в 1940 году, однако продолжить проект удалось лишь после окончания Великой Отечественной войны. В военные годы образ башкирского батыра служил мощным стимулом для поднятия боевого духа солдат. «Потомки Салавата отступать не умеют», — с таким кличем поднимал в атаку своих бойцов командир 112-й Башкавдивизии Минигали Шаймуратов.
Советский скульптор Сосланбек Тавасиев создал памятник, который был установлен в 1967 году на крутом берегу реки Белой. Портретного изображения Салавата Юлаева не сохранилось, и памятник стал обобщенным образом джигита-воина, борца за свободу и справедливость.
Монумент уникален тем, что при массе в 40 тонн у него всего три опорные точки. Высота конной статуи достигает 9,8 метра, а с учётом постамента — 14 м. Статую отливали на Ленинградском заводе «Монументскульптура». Для упрочнения внутри неё была установлена стальная рама, заделанная основанием в железобетонный постамент и пропущенная через опирающиеся ноги, пустотелый корпус коня и фигуру всадника.
Самая высокая в России конная статуя стала символом Башкортостана и Уфы, главной его достопримечательностью. Памятник вошел в число семи чудес республики, нашел отображение в государственной символике — на гербе Башкортостана.
«Салават — не только наш национальный, скорее даже интернациональный герой, боровшийся за справедливость и свободу живущих в Башкортостане русских и других народов, — подчеркивал автор герба республики, художник Фазлетдин Ислахов. — Также он олицетворяет образ башкирского всадника. В Отечественной войне против Наполеона, в Великую Отечественную войну храбро сражались башкирские воины».
Хочется добавить, что сегодня, когда идет специальная военная операция, образ легендарного воина и поэта особенно дорог каждому патриоту. В Башкирии 26 сентября 2022 года в составе Росгвардии создали батальон имени Салавата Юлаева. Сила его духа ободряет солдат в нелегких военных буднях.
Как началась реставрация.
Почти шесть десятков лет памятник Салавату Юлаеву радовал жителей республики и притягивал внимание туристов. К подножию постамента возлагались цветы в знаменательные даты, на фоне героя фотографировались свадебные пары, рядом в парке любили гулять семьи с детьми, проводились массовые мероприятия. Однако в последние годы стало известно, что памятник пришел в неудовлетворительное состояние, ситуация требовала немедленного вмешательства. За 58 лет памятник практически ни разу качественно не обслуживался и не подвергался реставрационным работам. Слои краски наносились поверх предыдущего, всего за годы эксплуатации образовалось семь слоев.
Волевым решением Главы Башкортостана Радия Хабирова в июне 2025 года объявили о начале комплексной реставрации памятника. После обследования специалисты вынесли заключение о критическом состоянии памятника: зафиксированы многочисленные повреждения бронзированной обшивки, износился внутренний каркас, внутри образовались трещины. Также необходим ремонт гранитного постамента.
«Это было одно из непростых, но очень правильных решений, что памятник надо делать. Мы бы его точно потеряли. Это было только вопросом времени. Поэтому спасибо, что и люди нас поддержали, и общественность», — заявил Радий Хабиров.
Работы разделили на три этапа: подготовительный (до сентября 2025 года), основной (с октября 2025 года по апрель 2027 года) и завершающий (до сентября 2027 года). Полгода назад памятник был демонтирован и сегодня находится на реконструкции в специализированном цехе на территории уфимской Черниковки.
Планируется не только реставрировать саму скульптуру, но и обновить и благоустроить площадь перед памятником. Открытие обновленного монумента предварительно запланировано на октябрь 2027 года к 60-летию памятника и Дню республики. Проект реализуется под контролем Российской академии художеств и региональной общественной комиссии.
Что открылось под слоями краски.
После демонтажа, разбора деталей памятника, снятия всех верхних слоев краски и дефектовки обнаружились новые подробности. Как убедились члены Наблюдательного совета по вопросу сохранения памятника Салавату Юлаеву при Башкультнаследии, скульптура всадника и его коня испещрена коррозиями и трещинами, которые развиваются дальше, появились раковины. Одна из причин — так называемая «усталость металла», поскольку в 60-е годы прошлого века памятник изготовили из чугуна с большим количеством примесей. Вторая причина — ненадлежащий уход за гигантской скульптурой, который усугубил существующие изъяны.
— Мы увидели в результате расчистки и снятия разных средств, которыми был обработан памятник Салавату Юлаеву, само качество металла, из которого он был отлит. Мы видим, что состояние памятника не просто аварийно или критично, он находится в ужасном состоянии, — отметил начальник Управления по государственной охране объектов культурного наследия РБ, председатель Наблюдательного совета Салават Кулбахтин. — Открытий, к сожалению, нерадостных, достаточно много. В первую очередь, мог бы быть более качественный металл, более качественная отливка чугуна и тогда, при соответствующем обслуживании, памятник простоял бы дольше.
Кроме того, реставраторы заявили о заделанном при покраске дренажном отверстии, из-за которого весь конденсат не выходил наружу, а скапливался внутри памятника.
Депутат Государственного собрания — Курултая РБ, публицист Шамиль Валеев поделился, что после детального осмотра элементов памятника Салавату Юлаеву убедился в его удручающем состоянии.
«Он изготовлен в брежневские времена, когда, как говорили, “экономика должна быть экономной”. В то время был применён чугун с большим количеством вкраплений шлака, и сейчас этот шлак с выветриванием за 60 лет уже вымылся и вышел на поверхность. Внутри очень много и ржавчины, и раковин, образовавшихся в результате этого вымывания, выветривания. Памятник отлит из чугуна довольно низкого качества. Причём его макет, который вышел из-под резца Тавасиева, был совершенен, — подчеркнул Шамиль Валеев. — Но когда уже отливали, на уровне металлургии, мягко говоря, была большая экономия — она и привела к тому, что памятник приобрёл раковины, трещины, истончение материала в течение полувека. Как мы понимаем, памятники — это то, что делается на века, и на них не предусмотрена плановая замена раз в 50 лет, или даже реконструкция. Сама скульптура монументальная, она находится под несколькими видами нагрузок, конь на три точки опирается и стоит он на берегу, на всех ветрах. Соответственно, это и повлияло как на внешнее, так и на внутреннее состояние элементов конной статуи, как мы увидели».
Увековечить Салавата в бронзе.
Глава республики Радий Хабиров регулярно сообщает о ходе реставрации памятника. Недавно, информируя жителей республики в очередной раз, он обозначил варианты восстановления монумента.
«Какой вариант возможен? Отливается один в один такой же обновленный памятник из бронзы и, соответственно, устанавливается на прежнем месте. Возникает вопрос: что с этим памятником? Это объект культурного наследия. Он тоже собирается и сохраняется. Но учитывая, что он будет более подвержен любому ветровому, климатическому, температурному режиму, есть вариант, что он устанавливается в каком-то месте в Уфе и закрывается красивым стеклянным колпаком, чтобы люди могли приходить и прямо рядом его видеть», — сказал Радий Хабиров.
Таким образом, памятник, созданный выдающимся скульптором Сосланбеком Тавасиевым, можно восстановить и вернуть на историческое место в бронзе. Эксперты отметили, что лекала автора сохранились и помогут восстановлению. В пользу этого варианта высказался и заведующий кафедрой скульптуры факультета скульптуры Российской академии живописи, ваяния и зодчества, профессор, действительный член Российской академии художеств, член Московского союза художников, член правления Объединения московских скульпторов, народный художник России, член Наблюдательного совета по вопросу сохранения памятника Салавату Юлаеву Салават Щербаков.
«В Башкортостане можно создать музей эпоса Салавата Юлаева с историей, с подлинными башкирскими вещами, в том числе воинскими, конной упряжью. Там этот чугунный памятник, у которого есть своя история, занял бы достойное место. Он уже отработал своё, не одно поколение башкир выросло, видя его. И вот, чтобы сохранить его на века, может быть создан такой центр эпоса Салавата Юлаева, и во главе внутри, в помещении, может стоять этот памятник. Я думаю, что аналогов в мире достаточно, когда такой очень ценный шедевр, который имеет значимость для людей, для народа, музеефицируется».
Щербаков привел в пример мировые образцы — скульптуру Давида Микеланджело, скульптуры в Летнем саду Санкт-Петербурга, у которых также были отлиты и установлены копии.
«В основном памятники создаются из бронзы, потому что бронза действительно и конструктивно лучше, и на неё не влияет атмосфера. Идея отлить памятник Салавату Юлаеву из бронзы витала в воздухе, да и сам скульптор Тавасиев хотел отлить его из бронзы. Поэтому я думаю, что это очень правильная идея — отлить памятник из бронзы, и он навеки будет парить над рекой, над горизонтами Уфы. И Глава Башкортостана, как я слышал, поддерживает эту идею, но хочет, естественно, посоветоваться с людьми, с народом. Мне кажется, надо поддержать это начинание — очень правильное, профессиональное, дальновидное и хорошее».
Российский архитектор, академик Российской академии художеств, заслуженный архитектор РФ Александр Мирианишвили отметил, что восстановленный из бронзы всадник также будет считаться объектом культурного наследия.
При этом, если отреставрировать и вернуть на место Салавата Юлаева из чугунного материала, можно дать гарантию лишь на 20−30 лет. А бронзовая скульптура сможет прослужить долго — от 150 лет и более.
Когда Салават был схвачен и сослан на каторгу в крепость Рогервик (нынешний город Палдиски в Эстонии), в царской России установили запрет на упоминание его имени. Несмотря на это, память народа через века сохранила о герое эпос «Юлай и Салават», множество сказок, преданий и легенд, кубаиров и баитов, песен и наигрышей. В ХХ-ХХI веках герою посвятили множество произведений профессионального искусства. Это бесценное наследие подтверждает огромную любовь народа к своему герою, чьи подвиги и после смерти призывают к борьбе за свободу и счастье. Образ легендарного героя Салавата Юлаева не только сохранился в сердцах людей, передаваясь из поколения в поколение, но продолжает вдохновлять и сегодня. Мы все ждем возвращения любимого памятника и надеемся, что он навеки будет парить над красавицей Агиделью.