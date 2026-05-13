Красноярский должник выпрыгнул в окно, чтобы не платить алименты

Житель Красноярска попытался через окно сбежать из отдела судебных приставов, лишь бы не платить алименты. Его денежный долг перед собственным ребенком превысил 250 тысяч рублей. Четверть своих доходов красноярец в соответствии с судебным решением обязан выплачивать на содержание ребенка. Но делать это он так и не собрался, повестки судебных приставов игнорировал. Когда сумма задолженности превысила 250 тысяч рублей, мужчину доставили в отдел принудительно. Он и тут попытался избежать ответственности и выпрыгнул в окно. Но вскоре горе-отец был пойман и возвращен в кабинет для продолжения процессуальных действий. Чтобы избежать новых побегов, судебный пристав принял решение поместить мужчину в камеру для задержанных. Суд наказал должника 50 часами обязательных работ. Если мужчина будет и дальше уклоняться от выплаты алиментов, ему грозит уголовная ответственность. Пока же наложен арест с последующим изъятием на мобильный телефон алиментщика.