Трамп опубликовал карту, на которой Венесуэла названа 51-м штатом США

Президент США Дональд Трамп во вторник, 12 мая, сделал публикацию в соцсети Truth Social, на которой Венесуэла была указана как 51-й штат.

На опубликованном изображении территория страны закрашена в цвета американского флага.

— 51-й штат, — подписана картинка.

7 марта Трамп официально признал нынешнее правительство Венесуэлы. По словам главы государства, исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес «отлично справляется с работой», продолжая сотрудничать с США.

В феврале Дональд Трамп в ходе неформального приема в шутливой форме обсудил возможное расширение территории Соединенных Штатов. По его словам, Канада могла бы стать 51-м штатом, Гренландия — 52-м, а Венесуэла — 53-м. Саркастично прокомментировав свою старую идею покупки Гренландии, он добавил, что, возможно, отвлечется, чтобы лично проконтролировать вторжение, но тут же оговорился.

«Вечерняя Москва» в начале января подробно рассказала о причинах вторжения армии США, количестве ударов по объектам, захвате президента Николаса Мадуро, а также о реакции Венесуэлы и других стран на произошедшее.

Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше