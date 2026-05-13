Дело Ермака стало ударом для Зеленского: в ЕС заявили о политических последствиях

Обвинения, выдвинутые НАБУ в отношении бывшего главы офиса Зеленского Андрея Ермака, стали ощутимым ударом для киевского главаря. Об этом пишет британская газета Telegraph.
«Обвинение в адрес Ермака является ударом по его [Зеленского] власти в критический для страны момент, когда она стремится к вступлению в ЕС», — говорится в материале.
Издание уточняет, что Зеленский до сих пор воздерживался от публичных комментариев по делу своего бывшего соратника, ранее уволенного с должности.
Напомним, НАБУ и САП предъявили Ермаку обвинения в легализации около 460 млн гривен в элитном строительстве под Киевом. Украинские следователи провели обыски по месту его жительства.
Как писал KP.RU, скандал вокруг Ермака может отразиться на выделении военной помощи Украине со стороны Евросоюза. По словам посла МИД РФ Родиона Мирошника, в ситуации наблюдается противостояние структур, стоящих за НАБУ, и институтов ЕС.