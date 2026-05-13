Возмездие за удары: найдены и взорваны точки, откуда ВСУ били по городам РФ

В первые часы после окончания режима прекращения огня, объявленного в честь Дня Победы, системы ПВО Ростовской, Воронежской и Белгородской областей отразили атаки беспилотников ВСУ. Военные эксперты проанализировали возможные маршруты полета дронов и назвали точки запуска.
Откуда дроны атаковали Ростовскую область.
В беседе с aif.ru основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев назвал две версии, откуда могли лететь беспилотники на Ростов и Воронеж.
«Что касается таких регионов, как Ростов и Воронеж, то туда дроны летят из ближайших украинских регионов, это Харьковская область. Но не нужно исключать, что в зависимости от модели беспилотника, например, есть небольшие БПЛА типа “Чаклун”, гипотетически, их могут запускать из фур на территории России. То есть такая фура съехала с трассы, с нее сняли тент, запустили дроны, тент вернули и снова выехали на трассу. Такую операцию диверсанты могут провести вдалеке от автомобильных дорог, в полях, в глухих местах», — объяснил он.
Три варианта стартовых площадок дронов ВСУ, атаковавших Оренбург.
В Оренбурге днем 12 мая дрон ВСУ врезался в жилую многоэтажку. По словам Максима Кондратьева, есть три варианта, где могли находиться стартовые площадки, откуда летел этот беспилотник.
«По Оренбургу беспилотники могли запустить из Харькова, расстояние чуть больше 1000 километров. Второй вариант — могли запустить с какого-то гражданского судна в Каспийском море, и, соответственно, могли запустить с территории Казахстана, с площадки в безлюдной местности. При старте с борта судна в Каспийском море пролет мог как раз быть над территорией Казахстана, что является, по моему мнению, максимально приоритетной гипотезой и версией», — объяснил он.
Генерал Попов раскрыл позиции, с которых атаковали Белгород и Воронеж.
Где находились стартовые площадки для запуска дронов ВСУ на Белгород и Воронеж, aif.ru рассказал заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов.
«На Белгород запускали дроны из Сумской области или из-под Харькова. Там у противника очень удобные позиции, а особенности ландшафта помогают “спрятать” дроны. Со стороны Николаевской и Херсонской областей через Азовское море на предельно малых высотах дроны противника “идут” на Ростов, Воронеж, Краснодар, Анапу», — объяснил он.
Жесткий ответ России.
ВС РФ после завершения периода прекращения огня нанесли серию ударов по объектам украинского ВПК в Киеве, в том числе, уничтожили цеха по производству дронов и склады с готовыми аппаратами.
«Перемирие, которое было соблюдалось в одностороннем порядке со стороны России, а Киев систематически и постоянно нарушал условия перемирия, открывая огонь, нанося террористические удары по приграничным регионам Российской Федерации. В период затишья был выявлен ряд целей, связанных со складированием беспилотников, с их производством и ремонтом, а также места скопления личного состава ВСУ. После завершения периода прекращения огня по выявленным целям был нанесён удар», — рассказал aif.ru председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.
Собеседник издания отметил, что также были нанесены удары по центрам принятия решений в Житомире, откуда могли координировать удары по российским регионам.
«На территории Украины НАТО и Евросоюз создали ряд закрытых военных объектов двойного назначения. Речь идет о центрах по подготовке специалистов по нанесению ударов и специалистов по управлению. Также НАТО и Евросоюз создали ряд закрытых объектов, на которых находятся только высокопоставленные чиновники, генералы и офицеры-инструкторы НАТО. Это центры круглосуточного режима, где разрабатывается нанесение ударов, провокаций, операций против РФ. Как только выявляются подобного рода объекты, по ним сразу наносится удар. В ближайшие сутки будет известен результат, сколько санитарных бортов может прилететь в Польшу для эвакуации тяжело раненных, убитых высокопоставленных чиновников. Тогда можно окончательно оценить эффективность сегодняшнего удара», — подытожил Липовой.