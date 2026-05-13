В Ростовской области обломки БПЛА повредили ветроэлектростанцию и частный дом

Над территорией Ростовской области к утру 13 мая уничтожено два десятка БПЛА. Средства противовоздушной обороны отразили атаку в городах Каменск-Шахтинский и Новошахтинск и четырех районах: Миллеровском, Чертковском, Каменском, Красносулинском. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своих соцсетях.

По данным властей, никто не пострадал, однако фиксируются повреждения инфраструктуры. В хуторе Лихой Красносулинского района повреждена кровля и остекление частного дома. В Зимовниковском и Красносулинском районах обломки дрона повредили установки ветроэлектростанции. Возгораний нет, но произошла потеря расчетной мощности. Оперативные бригады работают на месте происшествий.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
