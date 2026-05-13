Бывшего замминистра природных ресурсов и экологии РФ объявили в розыск

В конце апреля правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту мошенничества в отношении Юрия Валдаева, административного директора «Российского экологического оператора». Как подтвердил источник издания, фигурантами по делу также проходят топ-менеджеры Екатерина Степкина и Максим Щербаков. Кроме того, в материалах дела присутствует и сам Буцаев. В самой компании РЭО заверили, что предприятие продолжает работать в обычном режиме, несмотря на проверки.