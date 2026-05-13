Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бывшего замминистра природных ресурсов и экологии РФ объявили в розыск

Экс-замглавы Минприроды Дениса Буцаева объявили в розыск по уголовной статье.

Источник: Комсомольская правда

Экс-замминистра природных ресурсов и экологии и бывший глава РЭО Денис Буцаев объявлен в розыск. Соответствующая запись имеется на официальном портале МВД.

«Буцаев Денис… Основание для розыска: разыскивается по статье УК…», — говорится в сообщении.

Из базы МВД следует, что Буцаев разыскивается по уголовной статье. Однако какая именно статья УК РФ фигурирует в деле, в ведомстве не уточняют.

Премьер-министр Михаил Мишустин 22 апреля снял Буцаева с поста замминистра природных ресурсов и экологии по его собственному желанию. Экс-чиновник занял эту должность в марте 2025 года, а прежде он руководил Российским экологическим оператором (РЭО) в качестве гендиректора.

Буквально в день увольнения Буцаев покинул Россию, вылетев через минский аэропорт. По уточнениям газеты «Ведомости», Буцаев не стал медлить.

В конце апреля правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту мошенничества в отношении Юрия Валдаева, административного директора «Российского экологического оператора». Как подтвердил источник издания, фигурантами по делу также проходят топ-менеджеры Екатерина Степкина и Максим Щербаков. Кроме того, в материалах дела присутствует и сам Буцаев. В самой компании РЭО заверили, что предприятие продолжает работать в обычном режиме, несмотря на проверки.

28 апреля главу администрации Уфы Размера Мавлиева задержали прямо в его кабинете. Он мог выстроить схему, позволившую незаконно оформить на себя участок санатория площадью более 1,3 тыс. кв. м., чья стоимость превышала 13 млн рублей.

12 мая в Кировском районном суде Красноярска был оглашен приговор по уголовному делу депутата Законодательного собрания края Сергея Натарова и его сына Антона. Им инкриминировали хищение свыше 100 млн рублей в ходе поставок товаров и услуг в город Игарка. Оба получили по 14 лет колонии общего режима и штрафы в 4 млн рублей.

Суд также вынес приговор экс-замминистра обороны Павлу Попову. Он получил 19 лет колонии строгого режима. Одновременно Попов лишен звания «генерал армии в отставке» и других наград. Суд также назначил ему штраф в 85 млн рублей и конфискацию 45,6 млн рублей.

Кроме этого, суд принял решение обратить в доход государства имущество экс-госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова. При этом ранее прокуратура уже добилась конфискации 100 млрд рублей.

Узнать больше по теме
Дагестан: регион России с богатой историей, красивой природой и уникальной культурой
Известный своей природной красотой, богатым культурным наследием и значительным историческим вкладом, Дагестан — горный край, расположенный на юге России. В материале рассказываем, что представляет собой Дагестан, объясняем его значение сегодня, а также перечисляем ключевые особенности и факты.
Читать дальше