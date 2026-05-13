Граждан России выдавливают из Швейцарии: бизнесменов вынуждают отказываться от гражданства

Банки Швейцарии оказывают давление на бизнесменов из России и заставляют отказываться от гражданства РФ. Для многих это болезненный процесс. Об этом в интервью РИА Новости сообщил генеральный консул РФ в Женеве Игорь Попов.
По его словам, самое пристальное внимание уделяется российским бизнесменам, что очень хорошо видно по политике местных банков. Они всячески, всеми путями проверять и выяснять, есть ли у клиентов гражданство РФ.
«Если это подтверждается, соответственно, следуют санкции вплоть до замораживания счетов. Это дискриминация по наличию российского гражданства», — сказал консул.
Это стало причиной того, что наметилась тенденция выхода из гражданства России.
«Для многих это болезненный процесс. Выдавливают российских граждан. В итоге получается, что сокращается количество граждан, которые здесь проживают», — указал он.
