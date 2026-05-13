"Театральный поезд" сделал первую остановку в Хабаровске

«Театральный поезд» отправился с востока России в столицу страны. Первая остановка — в Хабаровске.
Масштабный проект, посвященный 150-летию Союза театральных деятелей России, стартовал — из Владивостока в сторону Москвы отправился специальный состав. Его пассажиры — артисты, режиссеры и другие творческие работники.
— Наша задача — провести поезд по графику и четко по расписанию. В дороге он пробудет пятьдесят дней, из 23 остановок пять — в границах ДВЖД. И две из них на БАМе — в Новом Ургале и в Тынде. Очень ответственно для нас, но мы имеем подобный опыт работы — все знают Поезд Деда Мороза и Поезд Победы. Надеемся, что справимся, — улыбается первый заместитель начальника ДВЖД по экономике, финансам и корпоративной координации Геннадий Нестерук.
«Театральный поезд» объединит свыше 115 театральных коллективов страны. В нем проедут около 5 тысяч артистов, сменяя друг друга.
На платформе хабаровского вокзала брендированный состав встретили с оркестром. Пассажиры — актеры трех приморских театров: драматического имени Горького, молодежного и кукольного. Для последних оборудован отдельный вагон, где они будут показывать спектакли.
— Такое событие нельзя пропустить! Жаль только, что в будни. Думала отпроситься на пару часов с работы, но наша начальница — тоже театралка, в итоге мы всем коллективом сюда пришли, — смеется хабаровчанка Татьяна Смирнова.
— Мы постараемся посмотреть, как можно больше — когда еще удастся побывать в приморских театрах? А тут они сами к нам приехали, — радуется пенсионерка Светлана Петровна.
Два дня Хабаровск будет жить насыщенной театральной жизнью. Главной площадкой для приезжих и местных артистов станет вокзальная платформа, где установили сцену и аппаратуру.
— Мы покажем эпизод спектакля «Василий Теркин». Здесь он пройдет без декораций, но в нем важней слова, чем обстановка. Нам не впервой выступать вне стен театра, артисты привычны ко всему — мы же трубадуры. Репетировали, пробовали, чтобы звук было хорошо слышно — сегодня ветер. И сам очень хочу посмотреть спектакли, которые привезли коллеги из Приморья. Это полезно для артистов — можно перенять опыт, вдохновиться, — делится режиссер хабаровского Театра юного зрителя Виталий Федоров.
Чиновники от культуры назвали прибытие в город «Театрального поезда» историческим событием. Проект готовили целый год, и первая остановка в Хабаровске сделана неслучайно — он считается театральным городом. Местные жители не пропускают постановки творческих коллективов, премьеры всегда собирают аншлаги.
— У нас уникальное театральное сообщество. Работают шесть театров, проводится серьезная гастрольная политика, чтобы охватить как можно больше населенных пунктов, — уверяет замминистра культуры Хабаровского края Ирина Купченко.
В двухдневной программе — мастер-классы, концерты, отрывки из спектаклей и полноценные спектакли в театрах, а также высадка вишневого сада в Театральной аллее, разбитой недалеко от места, где еще недавно стоял Хабаровский музыкальный театр, погибший полтора года назад при пожаре. Уже летом на его месте начнут строить новое здание для труппы.
15 мая приморские артисты отправятся домой, а их место в «Театральном поезде» займут хабаровские.
— Музыкальный с театром драмы подготовил совместную программу. Покажем дважды на вокзале и на площадке перед театром. Затем поедем в Биробиджан, где будем радовать зрителей. Запланированы мастер-классы по хореографии, вокальному и актерскому искусству. Оттуда — в Новый Ургал, где передадим эстафету коллегам из Амурской области, — говорит председатель регионального отделения СТД, художественный руководитель краевого музыкального театра Никита Туранов.
Справка «РГ».
«Театральный поезд» реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Президентского фонда культурных инициатив. Ровно через две недели к проекту присоединится «южный» маршрут — из Севастополя. Оба поезда встретятся в Москве на Киевском вокзале 30 июня. По пути они будут делать остановки и давать представления.