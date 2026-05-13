Казахстанцы могут анонимно пожаловаться на «черный рынок» воды

Борьба с «черным рынком» воды в Казахстане
Казахстанцы могут анонимно сообщить о нарушениях на «черном рынке» воды в регионах через Telegram-бот «Стоп — черный рынок воды!». Это нововведение направлено на обеспечение справедливого распределения воды в поливной период и выявление коррупции в «Казводхозе» и его филиалах.
Преимущества чат-бота:
Оперативное направление сообщений о нарушениях.
Мгновенное получение необходимой информации.
Активировать чат-бот можно, отсканировав QR-код на сайтах филиалов «Казводхоза» и их производственных участках.
Меры по борьбе с коррупцией:
Обеспечение прозрачности деятельности.
Объединение усилий с правоохранительными органами.
Внедрение современных цифровых инструментов:
Система электронных договоров.
Космический мониторинг на основе дистанционного зондирования Земли.
Результаты: С начала 2026 года наложено 99 административных штрафов на общую сумму 41 млн тенге за незаконный водозабор.
Эти меры направлены на обеспечение полного контроля за деятельностью филиалов и производственных отделений «Казводхоза» в поливной период.