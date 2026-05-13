Казахстанцы могут анонимно пожаловаться на «черный рынок» воды

Министерство водных ресурсов и ирригации начало прием анонимных жалоб граждан на «черный рынок» воды через чат-бот, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Источник: Nur.kz

Борьба с «черным рынком» воды в Казахстане

Казахстанцы могут анонимно сообщить о нарушениях на «черном рынке» воды в регионах через Telegram-бот «Стоп — черный рынок воды!». Это нововведение направлено на обеспечение справедливого распределения воды в поливной период и выявление коррупции в «Казводхозе» и его филиалах.

Преимущества чат-бота:

  • Оперативное направление сообщений о нарушениях.

  • Мгновенное получение необходимой информации.

Активировать чат-бот можно, отсканировав QR-код на сайтах филиалов «Казводхоза» и их производственных участках.

Меры по борьбе с коррупцией:

  • Обеспечение прозрачности деятельности.

  • Объединение усилий с правоохранительными органами.

  • Внедрение современных цифровых инструментов:

    • Система электронных договоров.

    • Космический мониторинг на основе дистанционного зондирования Земли.

Результаты: С начала 2026 года наложено 99 административных штрафов на общую сумму 41 млн тенге за незаконный водозабор.

Эти меры направлены на обеспечение полного контроля за деятельностью филиалов и производственных отделений «Казводхоза» в поливной период.