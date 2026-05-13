В США нашли тайные послания в образе Рубио, схожем с Мадуро: что скрывает серый спортивный костюм

Директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг опубликовал снимок Марко Рубио. На фото госсекретарь США одет в костюм, который похож на одежду Николаса Мадуро после его похищения. Сам Рубио отправился с визитом в Китай. На это обратило внимание издание NewsNation.
«Директор по коммуникациям Белого дома только что поделился этой фотографией госсекретаря Рубио на борту Air Force One в том же спортивном костюме, в котором был запечатлен Мадуро», — говорится в сообщении.
Автор статьи подчеркнула, что публикация вышла на следующий день после интервью президента США, где Трамп озвучил мысль о превращении Венесуэлы в 51-й штат Америки.
Напомним, что после публикации снимка лидера Венесуэлы продажи спортивного костюма Nike Tech Fleece резко выросли. Также в три раза увеличилась стоимость этой модели.