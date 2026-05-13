Красноярец отсудил у туроператора «Крастрэвел» почти 300 тысяч рублей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Летом 2024 года житель Красноярска купил тур на Пхукет в бунгало. Отпуск проходил удачно, пока из сейфа туриста не украли 2 тысячи долларов — чуть больше 182 тысяч рублей по старому курсу.
Кражу зафиксировали правоохранители Таиланда. Мужчина потребовал у туроператора «Крастрэвел» возмещения убытков, но получил отказ. Тогда он обратился в суд. Инстанция постановила взыскать с компании 225 тысяч рублей, после чего последовала апелляция. В марте этого года суд пересмотрел решение и увеличил сумму компенсации до 277 533 рублей, сообщили в Управлении Роспотребнадзора.