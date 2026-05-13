Роспотребнадзор рассказал, есть ли в Красноярском крае территории без клещевого энцефалита

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В регионе есть несколько территорий, неэндемичных по клещевому вирусному энцефалиту. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора в ответ на обращение жителей.
По данным ведомства, к таким территориям относятся Таймырский Долгано-Ненецкий, Эвенкийский и Северо-Енисейский муниципальные округа, а также город Норильск.
На остальных территориях края — в 30 муниципальных и 5 городских округах — сохраняется высокий риск встречи с клещами и заражения клещевыми инфекциями.
Специалисты напоминают о необходимости соблюдать меры профилактики при посещении природных территорий.
