«Ночь музеев» пройдёт 16 мая в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород вновь присоединится к акции «Ночь музеев». Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев в своем MAX-канале, уточнив, что для жителей и гостей города подготовлены экскурсии, лекции, спектакли и мастер-классы. Узнать историю муниципальных музеев и выбрать маршрут уже можно в специальном инфопространстве на Большой Покровской.
Одной из центральных площадок станет музей «Домик Каширина». С 16:00 до 22:00 здесь пройдут: — посещение экспозиции и литературные показы иллюстраций к повести «Детство» (0+), — передвижная выставка о детстве на языках народов России (0+), — музейный маршрут-квест по путеводителю «В поисках родного» (6+), — мастер-классы по изготовлению традиционных кукол и интерактивный спектакль (6+), — мультсеансы и демонстрация видеороликов участников акции «Читай детство» (0+, 6+).
Вход на большинство площадок свободный, однако на мастер-классы и спектакли требуется предварительная запись по телефону или через официальный сайт акции. Полная программа и регистрация доступны на портале ночьмузеев.рф.
Ранее сообщалось, что концерт-экскурсия пройдет в честь юбилея НГХМ 14 мая (12+).