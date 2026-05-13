Поиск Яндекса
Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Ночь музеев» пройдёт 16 мая в Нижнем Новгороде

Горожан ждут более 500 мероприятий на 45 площадках, включая бесплатные выставки, спектакли и мастер-классы.

Нижний Новгород вновь присоединится к акции «Ночь музеев». Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев в своем MAX-канале, уточнив, что для жителей и гостей города подготовлены экскурсии, лекции, спектакли и мастер-классы. Узнать историю муниципальных музеев и выбрать маршрут уже можно в специальном инфопространстве на Большой Покровской.

Одной из центральных площадок станет музей «Домик Каширина». С 16:00 до 22:00 здесь пройдут: — посещение экспозиции и литературные показы иллюстраций к повести «Детство» (0+), — передвижная выставка о детстве на языках народов России (0+), — музейный маршрут-квест по путеводителю «В поисках родного» (6+), — мастер-классы по изготовлению традиционных кукол и интерактивный спектакль (6+), — мультсеансы и демонстрация видеороликов участников акции «Читай детство» (0+, 6+).

Вход на большинство площадок свободный, однако на мастер-классы и спектакли требуется предварительная запись по телефону или через официальный сайт акции. Полная программа и регистрация доступны на портале ночьмузеев.рф.

Ранее сообщалось, что концерт-экскурсия пройдет в честь юбилея НГХМ 14 мая (12+).

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше